Haris Seferovic ganha entrada na Taça

O golo e a exibição de Haris Seferovic na vitória de anteontem (2-1) no dérbi com o Sporting serviu para o avançado ganhar pontos na luta pela titularidade no último jogo nacional da temporada, a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, no próximo sábado. O suíço foi, aliás, considerado o melhor em campo pelo nosso jornal na partida da última jornada da Liga.

O golo marcado frente aos leões – abriu o marcador logo aos 28 minutos – deu mais pontos a Seferovic na luta pela titularidade, mas não será esse o fator primordial para que o treinador interino das águias, Nélson Veríssimo, possa repetir a escolha no desafio com o conjunto comandado por Sérgio Conceição e que representa o único troféu que os encarnados podem conquistar na presente temporada.

Acima de tudo estará o trabalho coletivo que o internacional helvético tem demonstrado nos treinos e depois dentro das quatro linhas, que já foi, inclusivamente, elogiado publicamente por outros treinadores benfiquistas, como Rui Vitória ou Bruno Lage. No que respeita ao aspeto defensivo, posicionamento e pressão, Seferovic tem apresentado argumentos mais fortes do que, por exemplo, Vinícius.