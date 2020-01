Hélder vê Benfica "claramente favorito" no jogo com o Sporting

O antigo jogador do Benfica, Hélder Cristóvão, considera que os encarnados são mais fortes e entram como favoritos à vitória no dérbi com o Sporting, esta sexta-feira, para a 17.ª jornada da Liga NOS.

"Penso que o Benfica encontrou um caminho, encontrou os jogadores para as posições certas e vejo um Benfica saudável, pujante, com ideias, soluções, a jogar um bom futebol e, claramente, favorito neste jogo com o Sporting. Apesar dos dérbis nunca terem um favorito claro, vejo um Benfica com mais segurança e estabilidade, um Benfica forte e que está a atravessar um excelente momento, fruto da estabilidade que conseguiu", afirmou.

Em entrevista à Lusa, o ex-treinador da formação B do Benfica - e novo técnico dos eslovacos do DAC 1904 - recusou também ceder à mitologia do dérbi que defende que quem está em pior forma, vence. Para Hélder Cristóvão, esse cenário é "uma exceção à regra", embora reconheça o peso que a motivação dos jogadores do Sporting pode ter no desfecho do duelo.

"Quem está bem está sempre mais próximo de ganhar. Agora, sabemos que os níveis motivacionais muitas vezes têm um peso enorme, um golo cedo pode mexer, mas acho que os jogadores do Benfica são muito experientes e sabem como segurar um balneário numa fase menos boa - que eu não creio que vá acontecer, sinceramente", admitiu, desvalorizando ainda o impacto do tempo de recuperação de somente três dias dos encarnados.

Na ótica do antigo internacional português, de 48 anos, os leões estão mais fortes em relação à última temporada. Todavia, a formação orientada por Jorge Silas continua, no seu entender, a apresentar fragilidades e as anunciadas ausências do central Coates e do médio ofensivo Vietto vêm condicionar ainda mais a estratégia 'leonina'.

"O Sporting apresenta uma equipa mais estável, mas ainda oscila. Aquilo que o Benfica oscilava, já não oscila. Quem vê de fora, vê um Benfica seguro e vê um Sporting que ainda oscila. E essa oscilação, a meu ver, vai criar fissuras neste dérbi", vaticinou, antecipando ainda no Benfica "uma entrada muito forte no jogo e uma pressão muito alta para condicionar a primeira saída de bola do Sporting".

O dérbi da 17.ª jornada da Liga NOS entre o Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, e o Benfica, líder, com 45, realiza-se esta sexta-feira, às 21:15, no Estádio José Alvalade.