Helton Leite: «Ambição? Jogar e ser campeão pelo Benfica»

Helton estreou-se em jogos oficiais pelo Benfica no sábado, no triunfo (1-0) sobre o Paredes, em jogo da Taça de Portugal.

Este domingo, em entrevista à BPlay, o guarda-redes brasileiro (7.º na história do clube) não escondeu o "orgulho" que sente por representar as águias, falou sobre os objetivos a alcançar pelo clube, entre eles a conquista do título de campeão nacional, e até sobre o desejo de ser convocado à seleção brasileira.

"Estar hoje aqui no Benfica, viver esta intensidade, o amor que todos sentem por este clube, estar no maior clube de Portugal e num dos maiores do mundo hoje, é um prazer, mas não diria só um prazer. É um orgulho enorme, mas sinto que temos ainda muitas coisas para alcançar juntos."

Sobre o dia da apresentação

"Estava ansioso, um pouco nervoso por saber que era o dia da minha apresentação, foi um dia muito intenso, com muitas mensagens recebidas, me senti um pouco abafado por todos. Mas foi um dia de muito orgulho de olhar para trás e ver a trajetória que eu passei. Eu vejo que tudo aquilo valeu a pena para que eu pudesse chegar a onde estou hoje e vestir as cores de um clube como o Benfica."

Objetivo de ser campeão nacional pelo Benfica

"Tenho muitas ambições, mas gosto de organizar as coisas a curto, médio, longo prazo. Neste momento, a primeira ambição é jogar e ser campeão pelo Benfica. Estando aqui no clube todos os dias, eu vejo o quanto isso é fundamental para todos e o quanto esse objetivo nos direciona a fazer bem o nosso trabalho."

Chegar à seleção brasileira é um desejo

"Eu quero consolidar-me ao mais alto nível no Benfica, quero me consolidar como guarda-redes de topo e, se Deus quiser e conseguir alcançar estes objetivos, quem sabe poder chegar à seleção brasileira."

Significado de jogar pelo Benfica

"Tenho respeito por todos os clube por onde passei, mas o Benfica é um histórico, é um clube campeão europeu, obviamente é uma camisa pesada, que chama a responsabilidade. Eu digo pesada de tradição e história. Sou muito grato por ter tido oportunidade de estar aqui e estar vivendo a alegria de vestir essa camisola", concluiu.