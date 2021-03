Helton Leite e a titularidade no Benfica: «É prazeroso ter a recompensa de todo o trabalho»

Em entrevista à ESPN, Helton Leite falou da forma como conquistou o lugar no onze inicial e mostrou sentir-se recompensado por Jorge Jesus. "Ele simplesmente colocou-me. E um jogador quer jogar. Agarrei a oportunidade. É muito prazeroso ter a recompensa de todo o trabalho que fiz, não só nesta temporada", salientou.





O guarda-redes brasileiro deixou também elogios ao técnico do Benfica. "A partir do momento que começo a trabalhar com ele, eu e todos os jogadores vemos o porquê do sucesso. É um treinador com um conhecimento de jogo absurdo e que consegue tirar o melhor dos seus jogadores, dos seus atletas", descreveu.O guardião também sente que cresceu muito desde que chegou a Portugal, pela porta do Boavista. "Acho que estou a aprender a jogar agora. Eu sabia jogar, mas não entendia. Aqui, começas a entender", apontou.