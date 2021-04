Helton Leite recebeu o prémio de melhor guarda-redes: «Mostra que estou no caminho certo»

Helton Leite arrebatou o galardão de melhor guarda-redes da Liga NOS no mês de março e mostrou-se feliz pela distinção, não esquecendo a ajuda dos colegas do Benfica.





"Sinto-me honrado em receber este prémio. A importância dele é total porque mostra que estou no caminho certo. Estou muito agradecido e contente. Agradeço aos meus companheiros de equipa que foram fundamentais para a conquista do prémio", vincou o guardião brasileiro, de 30 anos, em declarações proferidas nas redes sociais dos encarnados.Recorde-se que o camisola 77 do Benfica não sofreu qualquer golo em março, contando os quatro jogos por vitórias.