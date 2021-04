Helton Leite: «Seleção brasileira? Será algo natural pela grandeza do Benfica»

Helton Leite participou no podcast 'Defende os Teus Sonhos', onde se mostrou orgulhoso por defender as cores do Benfica. O guarda-redes, que fala em "colocar o clube no caminho dos títulos e das vitórias", abordou também, entre outros temas, uma eventual chamada à seleção brasileira.





"O desporto em minha casa era algo muito natural. Sou o irmão mais novo e desde cedo fomos inseridos no desporto. Cada um foi traçando o seu caminho: minha irmã mais velha foi para o vólei, tal como a minha mãe; a minha irmã mais nova foi para a ginástica rítmica, e eu desde cedo jogava futebol, futsal e vólei, muito incentivado pela minha mãe", explicou o jogador, de 30 anos, recordando o seu passado desportivo.Helton mostra-se feliz no Benfica. "Agradeço a Deus por jogar no Benfica. Um clube tão histórico, tão vencedor. É um orgulho enorme entrar todos os dias no Seixal ou no Estádio da Luz. Dá-me vontade de dar o máximo e de cada dia melhorar para colocar este clube no caminho dos títulos e das vitórias."E uma chamada à seleção brasileira não está fora dos seus pensamentos. "Quando se está num clube enorme como o Benfica, isso vai ser cogitado. Mas estou focado nos processos do dia-a-dia do clube. Porém, sei que se continuar a trabalhar e a colocar o clube no lugar das vitórias, poderá acontecer de uma forma natural. Estou aberto a isso, desejo muito, mas ao mesmo tempo sei que vai ser algo natural pela grandeza do Benfica."O jogador acredita no trabalho como forma de evolução. "Chego a casa depois do treino e gosto de falar com pessoas ou ver vídeos para evoluir. Também é fundamental acreditar no trabalho e na evolução através dele. A minha mentalidade sempre foi 'quero trabalhar'. Não é que não acredite no talento, mas acredito ainda mais no talento adquirido", sublinhou.E sublinhou a importância do descanso. "Tento dormir o mais cedo possível, para ter mais rendimento através disso, sabendo hoje a importância do sono para a recuperação. Existem várias maneiras de evoluir, seja através do pequeno-almoço que se toma ou do horário em que se dorme."Helton foi ainda desafiado a eleger os momentos mais marcantes desde que chegou a Portugal. "Há vários episódios. O da minha lesão, a vitória contra o V. Guimarães pelo Boavista, a chegada ao Benfica, que foi um sonho, e os quartos-de-final da Taça da Liga, onde defendi um penálti contra o V. Guimarães que me deu uma grande alegria. Mas se Deus quiser no final da época vou ter mais memórias".