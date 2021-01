Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Helton Leite com Covid-19: número de infetados na equipa do Benfica sobe para oito Comunicou esta quinta-feira o Benfica através de uma nota publicada no sítio oficial do clube





• Foto: Rui Minderico / Record