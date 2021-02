Henrique Pereira renovou contrato na 11ª época ao serviço do Benfica

O Benfica oficializou este sábado a renovação de contrato com Henrique Pereira, ainda que a extensão do vínculo não seja revelada. O extremo português formado no Seixal está na 11ª temporada seguida ao serviço das águias e expressou a felicidade de representar as cores do clube da Luz. "É sempre um grande orgulho ser reconhecido pelo trabalho que temos feito e, para mim, esta renovação de contrato é exatamente isso: um reconhecimento do que têm sido os meus últimos tempos, e não só. Desde o início que estou neste clube, é um grande orgulho", reiterou em declarações à BTV.





O dianteiro, de apenas 18 anos, cumpriu em 2020/21 a estreia pela equipa B dos encarnados, frentre ao FC Porto B, e sublinhou aquilo que sente ao jogar em escalões acima em relação à idade. "Não sei se pressão é a palavra certa, mas representar o Benfica só por si já é uma responsabilidade muito grande. Tendo em conta que ainda tenho idade de júnior e estou a jogar num escalão acima [sub-23], aumenta a responsabilidade", constatou Henrique Pereira.