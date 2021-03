História a favor da retoma: Boavista não vence na Luz há 22 anos

Faz amanhã precisamente 22 anos que o Boavista venceu pela última vez no Estádio da Luz. Desde então, as duas equipas já se defrontaram 15 vezes no reduto benfiquista e as águias venceram 10 vezes, tendo cedido apenas cinco empates. De resto, o balanço do histórico entre as duas equipas é bastante favorável às águias, pois das 61 partidas a atuar na condição de visitado, venceu 44, tendo perdido apenas cinco vezes e empatado numa dúzia de ocasiões.

Hoje, as águias pretendem manter esse registo vencedor, que se verificou nos últimos três anos. A última vez que o Benfica cedeu pontos diante dos boavisteiros foi no emocionante 3-3, da temporada 2016/17, quando os axadrezados começaram a vencer por três golos sem resposta, resultado que as águias conseguiriam anular mais tarde.

Refira-se que Pizzi, jogador que pode ficar hoje de fora, marcou nas duas últimas receções ao Boavista. Na última época, além do camisola 21, também Gabriel e André Almeida fizeram o gosto ao pé, no triunfo por 3-1. Na temporada 2018/19, Pizzi festejou um golo, mas foi Seferovic a brilhar. O suíço bisou na goleada por 5-1. Grimaldo e João Félix foram os autores dos outros dois golos dos encarnados.