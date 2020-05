Hoje há treino de conjunto no Benfica

Está confirmado: Bruno Lage orientará hoje de manhã, pelas 10h30, o primeiro treino de conjunto desde que foi decretada a interrupção da competição, a 12 de março último.

Volvidos 67 dias, o técnico benfiquista terá finalmente a oportunidade de começar a trabalhar com todos os jogadores em simultâneo, após uma fase de retoma que arrancou com treinos individuais e com o plantel separado ainda em quatro grupos (três de seis jogadores, mais um de sete).

Desta feita, a cerca de duas semanas do arranque da competição, o treinador setubalense poderá começar a aumentar ainda mais a intensidade dos treinos, desta feita podendo já contar com muita bola e também com o contacto físico entre os atletas, algo que até aqui não era ensaiado. Para além disso, o trabalho tático poderá finalmente ser de novo afinado.