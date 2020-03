Huddersfield avança por Chris Willock

O Huddersfield está a preparar-se para avançar para a contratação, em definitivo, de Chris Willock, que está emprestado pelos encarnados até final da temporada. O rendimento do extremo tem agradado aos responsáveis do 18º classificado do Championship, que, segundo a imprensa inglesa, estão convencidos a ficar com ele em definitivo.

Willock, de 22 anos, começou a temporada no West Bromwich Albion, mas nunca atuou pela equipa principal. No final do mercado de janeiro, mudou-se para o Huddersfield, tendo marcado um golo em sete jogos realizados.

A intenção do clube em negociar a compra de Willock, que trocou o Arsenal pelo Benfica em 2017, é conhecida numa altura em que no País de Gales há dois clubes que rivalizam pela sua contratação: Swansea e Cardiff City.