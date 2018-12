Huesca desiste de Castillo: «Benfica não quer emprestá-lo»

Conformeadiantou em tempo oportuno, o Huesca procurou junto do Benfica o empréstimo de Nicolás Castillo, mas a vontade do emblema espanhol esbarrou na intransigência das águias, que apenas querem que o avançado chileno saia da Luz em definitivo. Este dado este domingo confirmado por José Antonio Martín, dirigente do emblema espanhol, que à imprensa chilena atirou praticamente a toalha ao chão, pese embora ver no chileno o jogador ideal para ajudar a equipa."Diria que a operação por Nicolás Castillo é praticamente impossível. Precisamos de reforçar o ataque, mas falei com o presidente do Benfica e eles não querem emprestá-lo. Temos muita pena, pois o Nico era o jogador ideal para a nossa equipa. Somos uma equipa que cria muitas oportunidades, mas estamos numa posição incómoda. É um fenómeno estranho", considerou o dirigente do clube espanhol, em declarações ao canal televisivo chileno CDF, que à mesma emissora revelou que os empresários de Castillo pretendem garantir a sua continuidade no futebol europeu.