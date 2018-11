Iago apontado mas fora de órbita

Iago Borduchi, lateral-esquerdo do Internacional de Porto Alegre, 21 anos, foi ontem apontado ao emblema da Luz pela imprensa brasileira. De acordo com o portal UOL Esporte, o empresário do jogador esteve na Europa e reuniu com clubes belgas e portugueses, sendo que um desses emblemas seria o Benfica – o nome do segundo clube não foi revelado. A Atalanta (Itália) também estaria interessada no canhoto. No entanto, ao que Record apurou, Iago não entra nas contas das águias. De resto, o seu nome já havia sido atirado como possibilidade no último verão.