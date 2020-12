«Imaginem a cabeça de Lucas Veríssimo»: treinador do Santos pede solução

Conhecido novo parecer negativo do Conselho Fiscal do Santos à transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica, o defesa-central foi titular na última noite pelo Peixe no clássico com o Palmeiras, que acabou empatado (2-2). O alvo dos encarnados acabou por ficar mal na fotografia nos lances dos dois golos do adversário. Primeiro, ao cometer um penálti (assinalado pelo VAR); depois, ao perder uma disputa pelo ar que culminaria no festejo da reviravolta para os visitantes. No final, o treinador do Santos saiu em sua defesa.





Lucas Veríssimo teve noite para esquecer no Santos-Palmeiras Lucas Veríssimo teve noite para esquecer no Santos-Palmeiras

A carregar o vídeo ...

"Vou falar o português correto, sem frescura, sem meias palavras. É a quinta ou sexta vez que o Lucas Veríssimo tem propostas nestes anos, ele já foi vendido para Portugal, para a Ucrânia, Rússia, Arábia, mas nunca saiu daqui. É um jogador que tem visto o tempo passar, muitas promessas de que vai ser vendido. Como fica a cabeça dele? Não podemos culpá-lo, temos que dar valor pela entrega dentro do campo. É uma referência. Quem está em dívida com ele somos nós, o Santos. É encontrar uma solução para ele. A direção aprova a venda dele, o presidente aprova, mas o Conselho Fiscal não. Imaginem a cabeça dele", declarou Cuca."Estamos a mexer com um ser humano, que é sensível, emotivo, como todos nós somos. Tem que tirar o chapéu ao Lucas Veríssimo. Tem que acabar o ano e o Santos tem de o vender da melhor forma que puder", frisou.