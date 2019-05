Imprensa alemã aponta Robben ao Benfica

O 'Bild' coloca esta terça-feira Arjen Robben, de 35 anos, no radar do Benfica. Essa informação surge num artigo de opinião assinado pelo jornalista Raimund Hinko, que há mais de uma década acompanha a equipa alemã, e no qual o mesmo faz variados elogios ao jogador holandês, que está de saída do Bayern Munique.Raimund Hinko enumera algumas soluções para o futuro de Robben, incluindo o Benfica, que já terá iniciado contactos.Fonte do Benfica garantiu a Record que neste momento o clube está apenas focado no jogo com o Rio Ave. O nosso jornal sabe que a política de contratações das águias não passa por jogadores desta idade.Robben anunciou a 10 de dezembro de 2018 que irá deixar o Bayern Munique no final da temporada e rapidamente começaram a surgir interessados em contar com os serviços do internacional holandês."É um facto. É uma decisão importante, que não se pode tomar da noite para o dia. Parece-me uma boa altura para anunciar a decisão", referiu.Em janeiro, o jogador quem confirmou a existência de propostas para o próximo verão, mas não revelou se há alguma suficientemente atrativa para o convencer a continuar a jogar, uma vez que pondera também retirar-se dos relvados.