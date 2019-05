Imprensa alemã insiste no interesse em Robben

Arjen Robben continua a ser apontado ao Benfica, depois de ter anunciado que deixa o Bayern Munique ao cabo de dez temporadas na Baviera. O extremo holandês, de 35 anos, findou contrato com o campeão germânico mas pretende manter-se a um nível alto, rejeitando sair já da Europa. O diário alemão ‘Bild’ assumiu ontem que já existiram mesmo negociações entre o Benfica e o experiente jogador, que ao longo da carreira também representou Chelsea, Real Madrid, PSV e Groningen. Este último emblema é até, segundo o mesmo jornal alemão, um dos interessados nos serviços do esquerdino campeão da Europa pelo Bayern. O Ajax é outro clube que gostaria de contar com o internacional holandês, que não encaixa no perfil a contratar pela SAD das águias, face à idade.