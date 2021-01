Imprensa argentina avança que Newell's fez proposta por Conti

O Newell's Old Boys fez uma proposta com vista à contratação de Germán Conti, segundo o site 'Sin Mordaza'. De acordo com esta fonte, o clube argentino precisa de reforçar o eixo defensivo para preparar a segunda edição da Taça Diego Armando Maradona e a Taça Sul-americana 2021. Nesse sentido, o central do Benfica é visto como uma boa opção.





O defesa, recorde-se, terminou o empréstimo ao Atlas e voltou ao Seixal, onde tem treinado com a equipa B das águias para manter a forma. Conti não faz parte dos planos do Benfica e de Jorge Jesus e é, por isso, dado como transferível.No mesmo site, lê-se que o argentino está disposto a ouvir propostas fora da Argentina, até pelo fator económico.