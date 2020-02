Imprensa brasileira revela salário que Benfica acertou com Pedrinho

O médio Pedrinho não foi contratado pelo Benfica no mercado de inverno mas as negociações com o Corinthians pelo jovem médio, de 21 anos, não estão encerradas e podem ser concluídas já este verão. O presidente do 'Timão' revelava há poucos dias que as partes têm praticamente tudo fechado e agora o site UOL revela o salário que os encarnados oferecem ao jogador.





Se vier para a Luz, Pedrinho vai auferir 1,5 milhões de euros por época (125 mil euros por mês), segundo o UOL, mais do dobro do que ganha atualmente no Corinthians.O Timão paga-lhe pouco mais de 38 mil euros/mês e está disposto a aumentar-lhe o salário se o médio acabar por não sair, mas nunca para valores parecidos com os oferecidos pelo clube português.