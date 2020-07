Imprensa brasileira revela valor que o Benfica terá de pagar para garantir Jorge Jesus

Se Jorge Jesus quiser aceitar o convite de Luís Filipe Vieira para treinar o Benfica o Flamengo pouco pode fazer para o impedir. Segundo o 'Globoesporte', o técnico tem no contrato que recentemente assinou com com o clube carioca uma cláusula que lhe permite sair para determinados clubes da Europa mediante o pagamento de 1 milhão de euros. E entre esses clubes foi colocado o nome do Benfica.





Depois de uma primeira recusa, Luís Filipe Vieira voltou a insistir com Jesus para que assuma o comando técnico dos encarnados para a próxima temporada e, segundo o nosso jornal apurou, o técnico está à espera de saber que condições, nomeadamente financeiras, o líder das águias tem para lhe oferecer , antes de tomar uma decisão. Jesus recebe 8 milhões de euros brutos no Flamengo, verba que o Benfica nunca pagou a nenhum treinador.No Brasil, a direção do Flamengo faz figas e aposta todas as fichas no compromisso do técnico com os jogadores. Jorge Jesus fez um pacto com o plantel carioca, no sentido de conquistar o Mundial de Clubes, mas a definição do calendário na América do Sul está muito dependente da evolução da pandemia, pelo que nem se sabe ainda se a Taça Libertadores será disputada esta temporada.E é essa indefinição que pode funcionar a favor do Benfica. O clube da Luz está muito atento ao desenrolar dos acontecimentos.