Imprensa do Uruguai destaca golo de Darwin Nuñez: «Deixou a sua marca»

Darwin Nuñez estreou-se a marcar pela seleção do Uruguai na vitória por 3-0 diante da Colômbia de Carlos Queiroz. O avançado do Benfica foi elogiado pela imprensa do seu país.





La Oral Deportiva



"O Uruguai afirmava-se cada vez mais em solo colombiano e aos 72 minutos Darwin Núñez (que tinha entrado para o lugar de Nicolás De La Cruz) marcou o terceiro do Uruguai, com um potente remate de fora da área."

La Red 21



"O Uruguai não tirou o pé do acelerador e chegou ao terceiro por Darwin Nuñez, um jogador que vem pedindo o seu espaço, mas que tem pela um 'pequeno empecilho' para ser titular: a importância, a vigência e a lenda de Cavani e Suárez na seleção uruguaia."

ESPN Uruguai

"Entrou para render Nicolás De La Cruz na esquerda. Deixou a sua marca e fechou o jogo com um remate de meia-distância que deixou Ospina sem reação. Outro acerto do treinador.""Entrou na segunda parte e nos primeiros minutos vimo-lo a jogar praticamente no meio-campo, a ajudar nesse setor, mas à medida que os minutos passavam, e que Tabárez fazia mudanças, cresceu alguns metros no campo que lhe permitiram marcar o seu primeiro golo oficial na seleção e sentenciar o jogo.""O terceiro do Uruguai foi um golaço de Darwin Núñez, aos 72 minutos de jogo. Disparou de meia-distância e a bola entrou a grande velocidade, rasteira."