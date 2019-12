Imprensa inglesa avança que Benfica está interessado em jovem médio de 14 anos

De acordo com a edição online, desta quinta-feira, da versão escocesa do diário 'The Sun', o Benfica é um dos clubes interessados em garantir Dylan Reid [à esquerda na imagem]. O médio de 14 anos do St. Mirren tem estado em destaque no campeonato de juniores escocês, tendo despertado o interesse das águias, que concorrem ainda com Bayern Munique, Celtic e Rangers pelo concurso do jovem internacional sub-16 escocês.





Segundo a mesma publicação, Dylan Reid encontra-se esta semana em Lisboa, a treinar com a equipa de juvenis do Benfica, mas já tem também marcado um período à experiência na academia do Bayern Munique.