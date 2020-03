Informação sobre o plantel do Benfica na palma da mão

Os jogadores estão sob vigilância através de uma pulseira que controla os momentos de trabalho físico, assim como os de descanso, cujos dados são automaticamente fornecidos à equipa técnica.





Como o nosso jornal deu conta na edição de ontem, com o plantel de quarentena, os dados são recolhidos à distância e numa segunda fase analisados pelos fisiologistas e equipa técnica.E é a essa informação que Bruno Lage e os adjuntos têm acesso diário, pois a pulseira fornece indicações precisas de todos os momentos do dia.Aliás, esta pulseira já é utilizada em várias situações, nomeadamente, quando a equipa não faz estágio antes dos jogos em casa ou próximos de Lisboa.Com grande parte do staff fora do Seixal, restam a segurança, o gabinete de apoio ao jogador, o departamento de operações e os cozinheiros.