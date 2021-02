Ingleses 'apanham' jogador do Arsenal a acusar Darwin de ser "fiteiro"

Está a fazer furor em páginas afetas ao Arsenal um momento captado na transmissão televisiva do duelo com o Benfica, onde Kieran Tierney surge a acusar Darwin Nuñez de ser "fiteiro". Tudo sucedeu numa saída em contra-ataque das águias, com o marcador em 2-2, quando o avançado uruguaio foi desarmado pelo opositor e acabou por cair no solo a pedir falta.





Tierney calling the Benfica player a fucking diving cunt man is absolutely comical lmaooo pic.twitter.com/3DGj3mjvOo — Wolf (@WoolwichCannons) February 26, 2021

"És um fiteiro de merda". Terá dito, segundo aquilo que é entendido pela imprensa inglesa, o defesa dos gunners, que marcou o segundo golo na vitória por 3-2 dos londrinos.