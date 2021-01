Ingleses apontam ex-P. Ferreira e FC Porto como alternativa do Benfica a William Carvalho

A Sky Sports revela esta quinta-feira que o médio costa-marfinense Jean Michael Seri, antigo jogador do FC Porto e do P. Ferreira que atualmente está vinculado ao Fulham, é visto pelo Benfica como a alternativa ideal caso as negociações com William Carvalho não cheguem efetivamente a bom porto.





De acordo com a emissora inglesa, o médio de 29 anos é também seguido pelo Galatasaray, tendo até já havido negociações entre as partes, mas o negócio acabaria por não avançar devido a divergências em alguns pontos, nomeadamente no valor do empréstimo. Os turcos pretendia a cedência sem encargos com um opção de compra, ao passo que os ingleses tencionavam receber uma verba pelo empréstimo.Com a via turca aparentemente fechada, o costa-marfinense, que está ligado aos cottagers até 2022, tem também a possibilidade de rumar a França, mas o facto de grande parte dos clubes gauleses enfrentarem problemas financeiros estará a dificultar uma eventual mudança.