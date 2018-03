O Benfica já terá acautelado na eventualidade de Rui Vitória sair no final da temporada e, perante esse cenário, a escolha poderá recair sobre Marco Silva. Esta é, pelo menos, a informação veiculada pelos ingleses do 'Independent' que asseguram que o técnico que abandonou o Watford no decorrer da presente época, será a primeira escolha da direção encarnada caso fique sem treinador.A mesma publicação dá conta de uma "aproximação" entre o clube da Luz e Marco Silva após este abandonar a equipa da Premier League, em janeiro, após uma alegada divergência com a direção do Watford.Record procurou obter uma reação por parte do Benfica, que rotulou esta informação como "absurda". O nosso jornal sabe que Marco Silva não foi contactado e que o regresso a Portugal não está nos planos para o futuro próximo.