Ingleses assumem que o Chelsea está de olho em Weigl

O jornal inglês 'The Telegraph' noticiou este sábado que o Chelsea segue com atenção o benfiquista Julian Weigl, ainda que este não esteja no topo das prioridades para reforçar o meio-campo em 2021/22. Os blues querem Declan Rice, médio internacional inglês de apenas 22 anos que atua pelo West Ham e que na presente temporada participou em 34 jogos oficiais e apontou um golo.





Já o internacional alemão, de 25 anos, tem sido um dos mais utilizados por Jorge Jesus depois de ter chegado à Luz em janeiro de 2020 a troco de 20 milhões de euros. Perspetiva-se uma grande mudança no meio-campo da próxima temporada mas o treinador do Benfica já fez saber que quer continuar a contar com o ex-Borussia Dortmund. O jogador tem contrato até junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.Weigl é um velho conhecido de Thomas Tuchel, o agora treinador do Chelsea. Foi Tuchel que o lançou em Dortmund na temporada 2015/16, fazendo 51 partidas oficiais sob o comando daquele técnico.Aurélien Tchouameni, do Monaco, também está na lista do clube londrino.