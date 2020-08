Ingleses colocam Benfica como favorito na corrida por Andreas Pereira

Depois de Jan Vertonghen, o Benfica poderá receber mais um reforço proveniente da Premier League. Segundo o 'The Times', as águias são uma das equipas interessadas na contratação de Andreas Pereira, médio de 24 anos do Manchester United que, ao que tudo indica, estará de saída dos red devils devido à perspetiva de falta de minutos para a temporada que se avizinha.





De acordo com os relatos vindos de Inglaterra, a chegada de Bruno Fernandes e o facto de o United querer contratar mais um médio neste defeso deixam Andreas Pereira com o futuro em dúvida, algo que o faz nesta fase ponderar seriamente dar por terminada uma aventura que começou em 2011, quando trocou o PSV pelo sonho de jogar em Old Trafford.Para lá dos encarnados, que são apontados como os mais fortes candidatos, há também interesse de equipas espanholas e italianas no médio de 24 anos, que totaliza 75 partidas pela formação principal dos red devils, 40 delas na última temporada, ainda que apenas 25 tenham sido como titular.De notar que na sexta-feira já o Esporte Interactivo tinha dado conta deste cenário, na altura apontando que o empresário do jogador estaria já em conversações com clubes de Espanha, Alemanha e Portugal.