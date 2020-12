Ingleses colocam Benfica na corrida por médio finlandês do Rangers

O Benfica é o mais recente interessado no concurso do médio Glen Kamara, jogador de 25 anos que tem sido uma das revelações do Rangers esta temporada. A informação é esta sexta-feira adiantada pelo portal 'TEAMtalk', numa publicação na qual refere que Everton, Newcastle, Sheffield United, Crystal Palace e Southampton são as outras equipas que têm debaixo de olho o internacional finlandês que dá nas vistas na formação escocesa.





De acordo com o TEAMtalk, foram precisamente as atuações do médio nos jogos da Liga Europa que despertaram a atenção dos responsáveis das águias, que ainda assim terão de ganhar à concorrência e também convencer um jogador a mudar-se numa altura em que se diz feliz no Ibrox.Contratado em 2019 ao Dundee, por cerca de 80 mil euros, Kamara está em terras britânicas desde 2011, quando trocou o EPS pelo Southend United. Passaria ainda pelo Arsenal (sem jogar) e pelo Colchester United, antes de entre 2017 e 2019 se ter evidenciado no já referido Dundee.