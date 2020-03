Ingleses colocam Pizzi na rota do Manchester United por causa de Bruno Fernandes

Apesar da paragem do futebol em Inglaterra (e em quase todo o mundo), o Manchester United continua a estar atento a potenciais alvos para reforçar o terço atacante da equipa, objetivo encarado como prioritário.





Jadson Sancho, extremo de 19 anos do Borussia Dortmund – que esta época já leva 14 golos e 15 assistências na Bundesliga – é visto como o principal alvo. Mas o jornal Manchester Evening News aponta algumas alternativas, caso o negócio não se concretize face à concorrência de Liverpool e Chelsea.Uma das cinco sugestões apontadas é Pizzi — e por influência de Bruno Fernandes. A publicação sublinha que o técnico Solskjaer "poderia estar reticente em ver o clube investir num jogador de 30 anos", mas Bruno Fernandes é apontado como exemplo."Solskjaer viu os benefícios de trazer um jogador no seu topo máximo de forma no principal escalão do futebol português, como evidencia o impacto que tem tido Bruno Fernandes", escreve a publicação. "Pizzi, do Benfica, poderia certamente ajudar a reforçar o ataque", remata.As outras sugestões apresentadas são Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Viktor Tsyhankov (Dínamo Kiev) e Emiliano Buendía (Norwich).