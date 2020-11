Ingleses dizem que Darwin é prioridade de Guardiola para reforçar ataque do Man. City

A viver um arranque de aventura no Benfica de grande valia, Darwin Nuñez vai colecionando interessados um pouco toda a Europa. Um deles é o Manchester City, equipa que segundo o 'Telegraph' terá colocado o avançado das águias como alvo número um para o reforço do ataque, numa lógica de sucessão ao atual homem-golo, o argentino Sergio Agüero.





De acordo com a informação adiantada, essa terá mesmo sido a tarefa que Pep Guardiola colocou como prioridade após a renovação do seu contrato, especialmente porque Agüero finalizará a temporada já com 33 anos, o que naturalmente obrigará a começar a pensar num homem para assumir a vaga no centro do ataque. É aí que entra Darwin, um nome que segundo o referido jornal encaixa totalmente naquilo que Guardiola tenciona. O grande problema poderá mesmo ser a conclusão do negócio, já que para lá das exigências do Benfica, o próprio avançado sentirá que necessita de mais tempo para se desenvolver antes de dar o salto para a Premier League.Além de Darwin, na lista do Manchester City estarão outros nomes de relevo, tais como Romelu Lukaku ou Harry Kane, mas tal como o benfiquista a abertura de Inter Milão e Tottenham para negociar é reduzida.