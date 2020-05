Ingleses dizem que gigantes europeus estão 'doidos' por jovem do Benfica

O interesse não é novo, porque há muito que se fala no facto de Jeremy Sarmiento ser seguido por várias equipas de topo europeias - o próprio pai do jogador revelou-o recentemente -, mas esta sexta-feira o jornal inglês 'The Sun' vai mais longe e fala mesmo num verdadeiro duelo de titãs entre formações de Inglaterra e Espanha pelo concurso do jovem avançado do Benfica, de 17 anos.





De acordo com o referido jornal, a jovem promessa das águias tem também pretendentes na Alemanha, Itália e França, todos em alerta pelo facto de o jogador estar a apenas um ano de finalizar o seu contrato com o Benfica. A notícia em causa não fala em nomes quanto aos clubes interessados, mas aproveita para recordar que Sarmiento, um ex-jogador do Charlton que chegou ao Seixal em 2018, foi em tempos seguido pelo Manchester City.