Ainda sem ter qualquer encontro pela equipa oficial do Benfica, João Félix poderá estar a caminho da Premier League. De acordo com a Sky Sports, West Ham e Benfica estarão em negociações avançadas para a transferência do jovem avançado de 18 anos, que tem sido uma das revelações da pré-temporada do clube da Luz.Ainda segundo a mesma emissora, os hammers terão saído da corrida por Yacine Brahimi, depois de terem falhado o acordo com o jogador do FC Porto. Quanto a Moussa Marega, os londrinos ainda estão na luta, pese embora a existência de grandes diferenças no que aos valores propostos diz respeito.

Autor: Fábio Lima