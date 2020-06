Ingleses dizem que o Newcastle perguntou por Florentino Luís

O Newcastle é o membro mais recente na lista de pretendentes de Florentino Luís. De acordo com o 'Daily Mail', o atual 13º classificado da Premier League pretende o médio do Benfica e já terá questionado o clube da Luz relativamente às condições para um eventual negócio.





Numa altura em que decorrem as negociações para a aquisição do Newcastle, o jornal britânico lembra que quaisquer entradas e saídas no clube estão suspensas mas dá conta de que os magpies procuram melhorar vários sectores do plantel da próxima época.Ainda segundo o 'Daily Mail', clubes como Manchester United, Manchester City e Bayer Leverkusen também estão interessados no jogador de 20 anos, mas nesta altura quem lidera a corrida é... o AC Milan. E o emblema italiano já mesmo avançado com uma proposta de empréstimo por um ano com cláusula de compra obrigatória próxima dos 40 milhões de euros.