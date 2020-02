Ingleses dizem que Rúben Dias é o principal alvo de Mourinho para o verão

Depois de ter assumido o comando do Tottenham já com a 'carruagem' em andamento nesta temporada, José Mourinho está apostado em construir uma equipa à sua imagem para 2020/21 e, segundo o 'Express', o principal alvo para o mercado de verão 'mora' no campeonato português. Falamos de Rúben Dias, defesa do Benfica que segundo o jornal inglês é visto pelo técnico luso como o reforço ideal para dar juventude e vivacidade à sua defesa.





O 'Express' assume que o valor da cláusula de rescisão (100 milhões de euros e não 95M€ como o jornal avança) poderá ser um entrave à negociação, mas admite que a proximidade entre Jorge Mendes e José Mourinho poderá ajudar de certa forma a desbloquear a situação.Para lá de Rúben Dias, Mourinho estará igualmente de olho em Nathan Ake (Bournemouth), Max Aarons (Norwich), Ben Chilwell (Leicester) e ainda Youcef Atal (Nice), jogadores que têm todos em comum o facto de serem bastante jovens, em claro contraste com a situação atual do plantel spur, com Toby Alderweireld nos 30 anos e Jan Vertonghen nos 32.