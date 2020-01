Ingleses dizem que Tottenham está a uma passo de fechar Gedson Fernandes

Gedson Fernandes está a um passo de ser jogador do Tottenham. Segundo o britânico 'The Guardian', a equipa às ordens de José Mourinho está confiante de que vai conseguir fechar o empréstimo de 18 meses do médio do Benfica na próxima semana.





Segundo a mesma publicação, os spurs chegaram-se à frente depois de Jorge Mendes, empresário de Mourinho, ter oferecido o médio ao Tottenham.Para além do clube londrino, Gedson Fernandes foi também associado durante este mercado de inverno ao West Ham, Manchester United e Everton.