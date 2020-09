Ingleses dizem que Vinícius está a caminho do Tottenham

O 'Daily Mail' avança esta quarta-feira que Carlos Vinícius está a caminho do Tottenham, por empréstimo do Benfica. A formação orientada por José Mourinho fica com opção de compra de 40 milhões de euros.





De acordo com a publicação inglesa, o acordo está perto de ficar fechado e o clube londrino olha para o avançado brasileiro como o suplente ideal para Harry Kane. Vinícius foi colocado no mercado pela SAD encarnada, com o objetivo de conseguir mais um encaixe para fazer face à eliminação na Liga dos Campeões.Vinícius chegou à Luz na temporada passada e custou 17 milhões de euros. Marcou 24 golos em 47 jogos em todas as competições mas esta época não fazia parte das primeiras escolhas de Jorge Jesus.