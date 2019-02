Ingleses falam em possível proposta milionária por João Félix

O 'The Sun' adianta esta quarta-feira que o Manchester United estará a preparar uma proposta milionária para convencer o Benfica a deixar sair João Félix. Sem nunca adiantar os valores envolvidos nessa possível proposta, o tablóide inglês revela apenas a cláusula de rescisão do jovem, fixada em 120 milhões de euros, um valor ao qual as águias apontam na hora de responder a eventuais interessados.Segundo o mesmo jornal, João Félix já foi por várias vezes observado in loco por responsáveis dos red devils, tendo os relatórios apresentados sido bastante positivos. O 'The Sun' cita mesmo uma fonte do clube, que compara o talento do médio benfiquista ao do luso-brasileiro Deco, que representou o Chelsea entre 2008 e 2010."O clube observou o Félix em ação e foi tudo positivo. É um verdadeiro talento e é um jogador sobre o qual irá aumentar o interesse. É um organizador de jogo inteligente e com muitas similaridades a Deco. Os olheiros viram-no dérbi contra o Sporting, onde ele marcou. Parece-me que vão existir avanços por ele", declarou a referida fonte, aludindo ao facto de o jovem encarnado já ser seguido por Barcelona, Real Madrid e Bayern Munique