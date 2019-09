Ingleses garantem que Guardiola está de olho em Rúben Dias já para janeiro

O Manchester City está a atravessar uma crise de lesões no centro da defesa e o portal '90min' garantiu que os citizens querem avançar para a contratação de Rúben Dias já no mercado de inverno. Aymeric Laporte e John Stones não vão poder ser opção nos próximos meses e Guardiola não pretende ficar desprovido de opções durante toda a época.Neste momento, o técnico espanhol apenas conta com uma alternativa para a posição: Nicolas Otamendi. Contudo, o internacional argentino e ex-FC Porto não tem impressionado nas mais recentes exibições. Na goleada robusta diante do Watford, Otamendi fez dupla com Fernandinho, com o habitual médio defensivo a ser obrigado a recuar no terreno.Segundo dá conta a mesma fonte, Rúben Dias faz parte uma lista de alvos do campeão inglês que inclui outros nomes que não serão vistos de tanta qualidade como Lukas Klostermann (RB Leipzig) ou Dael Fry (Middlesbrough).Recorde-se que o internacional português de 22 anos já leva oito jogos oficiais realizados pelo Benfica esta temporada e tem contrato até 2023, estando blindado por uma cláusula de rescisão de 66 milhões de euros. A intenção da SAD encarnada é oferecer melhor condições salariais ao jovem formado no Caixa Futebol Campus e subir a cláusula de rescisão.