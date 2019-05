Ingleses voltam a destacar o Seixal e os talentos que produz

O Caixa Futebol Campus voltou a estar em destaque na imprensa inglesa , que visita com alguma frequência os centros de estágio portugueses . Desta vez foi o 'The Sun' que fez uma radiografia ao Seixal e deixou vários elogios ao processo de formação das águias.O jornal escreve que o Benfica "tornou-se num fornecedor para os gigantes Europeus, com estrelas como Bernardo Silva e Ederson, do Manchester City, a saírem do seu leque de talentos". Renato Sanches, Lindelöf, André Gomes e Nélson Semedo estão igualmente em destaque na reportagem.Sobre o centro de estágio, o 'The Sun' frisa a aposta na tecnologia, como é exemplo o simulador 360S simulator, que ajuda a desenvolver os tempos de reação dos jogadores, incluindo guarda-redes.Por outro lado, é explicado que o Benfica não descura a formação pessoal dos seus jovens atletas e que, por isso, existe um protocolo com uma escola local para que tenham progressão escolar. Em termos de integração, uma das iniciativas envolve 30 jovens que foram acolhidos por famílias que vivem nas proximidades do Caixa Futebol Campus.Uma das pérolas mais recentes é João Félix, que o 'The Sun' afirma estar na mira do Manchester United, apesar da elevada cláusula. Rúben Dias também merece um apontamento, sendo também "avidamente observado" pelos red devils.