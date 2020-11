Início lento no Bessa irritou Jorge Jesus e houve direito a 'sermão'

Jorge Jesus não ficou nada satisfeito com o início da equipa no jogo e foi fazendo questão de o vincar, com várias intervenções a pedir mais velocidade em posse. No momento da construção, o técnico foi corrigindo vários aspetos, sobretudo a Gabriel, com quem foi demonstrando algum desagrado. Tanto que o médio acabou por ser um dos três preteridos ao intervalo.

Já na segunda parte, Jesus voltou a dar um ‘sermão’, mas desta vez a Darwin, primeiro num lance em que o avançado não foi lesto a desmarcar-se e depois quando este gritou de frustração, perguntando-lhe precisamente a razão para estar a gritar.