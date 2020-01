Inscrição de Weigl na Liga confirmada

A inscrição de Julian Weigl na Liga Portuguesa de Futebol Profissional foi esta quarta-feira pelo organismo que gere os campeonatos profissionais no nosso país.





Assim sendo, o internacional alemão contratado ao ex-Borussia Dortmund por 20 milhões de euros já poderá ser opção para o Benfica na receção ao Aves, agendada para sexta-feira às 19 horas.Bruno Lage não conta com Adel Taarabt depois de o médio marroquino ter visto o quinto amarelo na Liga em Guimarães. Desta feita, Weigl ganha força para o meio-campo encarnado diante do último classificado do campeonato.