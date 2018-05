O ‘Globo Esporte’ voltou ontem a apontar Joel e Murilo ao Benfica, dois jogadores que pertencem aos quadros do Cruzeiro. No caso do avançado camaronês, Record deu conta, em primeira mão, do interesse das águias no jogador, que cumpriu a segunda metade da temporada emprestado ao Marítimo.Já Murilo, defesa-central brasileiro de 21 anos, chegou a ser apontado ao Benfica em 2017 e o emblema da Raposa já terá rejeitado uma proposta italiana de quatro milhões de euros. O órgão referido órgão brasileiro garantiu que o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, esteve em Portugal para tratar de vários assuntos, sabendo-se que os dois jogadores citados foram tema de conversações.