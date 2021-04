Inspetor da PJ garante: «Rui Pinto é o autor do Football Leaks e do Mercado de Benfica»

Rogério Bravo, inspetor-chefe da Polícia Judiciária, afirmou esta quarta-feira, no julgamento de Rui Pinto, que o arguido "é o mesmo autor do Football Leaks e do Mercado de Benfica". De acordo com o 'Expresso', o responsável pela área do cibercrime da PJ, mesmo que não tenha sustentado esta afirmação, não tem dúvidas em associar Rui Pinto tanto ao Footbal Leaks, onde foram divulgadas várias informações confidenciais de vários clubes e figuras do mundo futebolístico, assim como do Mercado de Benfica, onde, semanalmente, saíam documentos ligados ao clube da Luz. E, sobre estes projetos, Bravo explicou que na PJ "não distinguimos o Football Leaks do Mercado de Benfica".





Quando questionado pela defesa do arguido sobre o comportamento de Rui Pinto, quando esteve se encontrou detido e a colaborar com a PJ, Rogério Bravo vincou que "acabou por haver uma alteração na sua postura processual".Recorde-se que Rui Pinto está a ser julgado por um total de 90 crimes, por acesso ilegítimo e violação de correspondência, por factos que, segundo a acusação, envolvem não apenas o blog Football Leaks mas também documentos ligados ao blog Mercado de Benfica, nomeadamente caixas de correio de vários ex-advogados da PLMJ.