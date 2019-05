A RAI Sport adianta que o Inter Milão é o mais recente interessado na contratação do lateral direito João Ferreira, uma jovem promessa formada no Seixal que em Itália é descrita como sendo "o novo João Cancelo". De acordo com aquela emissora, em informações partilhadas pelo Calcio Mercato, dirigentes dos nerazzurri já terão contactado o Benfica no sentido de saber quais as condições necessárias para o clube da Luz aceitar uma negociação.Lembre-se que João Ferreira, de 18 anos, é um dos jogadores que o Barcelona quer incluir no negócio Jasper Cillessen