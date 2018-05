O Inter Milão tinha até ontem para acionar a cláusula de compra de Lisandro López, mas a verdade é que os dirigentes do emblema transalpino não avançaram para a compra, o que significa que o defesa-central deverá mesmo apresentar-se no Seixal para dar início aos trabalhos de pré-época no próximo dia 28 de junho, se até lá não for encontrada uma solução. Para ficar com o jogador, de 28 anos, o Inter teria de desembolsar 9 milhões de euros. Cedido aos 'nerazzurri' em janeiro, realizou apenas um jogo (45 minutos).

Autor: Pedro Ponte