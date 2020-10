Interdição do Estádio da Luz suspensa

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar do Benfica, o que suspende o jogo de interdição o Estádio da Luz, decretado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Os encarnados já tinham anunciado a intenção de recorrer.





O órgao federativo interditou o recinto dos encarnados por um jogo, por apoio a claques ilegais no enconto com o Gil Vicente, em Barcelos, em fevereiro passado. O Benfica foi ainda multado em 10.200 euros.No recurso, também subscrito pelo oficial de ligação aos adeptos, Nuno Gago (multado em 1.683 euros), os encarnados alagem o "abuso negligente, senão mesmo doloso", que é "conferido por lei à FPF". O Benfica regista, ainda, a "errada interpretação da lei e dos regulamentos aplicáveis, daí decorrendo a interpretação e aplicação de normas legais inconstitucionais e, bem assim, de normas regulamentares inconstitucionais e ilegais", sem esquecer a "gritante desproporção entre a alegada infracção e a sanção aplicada".O Benfica termina referindo que, se a sanção não for suspensa, o castigo será cumprido diante do Belenenses SAD, encontro marcado para segunda-feira. De qualquer forma, o recurso das águias foi aceite. "O Colégio Arbitral delibera, por unanimidade decretar, provisoriamente, a medida cautelar de suspensão da execução da sanção disciplinar de realização de um jogo à porta fechada e na sanção de multa de 10.200 euros», pode ler-se no despacho do TAD.