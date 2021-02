Interesse do Barcelona em Darwin esfria após exibições recentes do uruguaio

O interesse do Barcelona em Darwin Núñez esfriou devido às recentes exibições do avançado do Benfica. Segundo a ESPN, os catalães têm Alexander Isak, da Real Sociedad, como principal alvo para a próxima temporada, deixando o internacional uruguaio para segundo plano, face aos números modestos que vem apresentando esta temporada, nomeadamente na Liga NOS, onde leva apenas 4 golos em 19 jogos.





Isak, internacional sueco de 21 anos, segue com 12 golos em 20 partidas no campeonato espanhol esta época. Tem uma cláusula de rescisão de 70 milhões, embora o Borussia Dortmund tenha opção de recompra de 30 M€.