Internacionais sub-21 regressam ao Seixal

A equipa do Benfica regressa hoje aos treinos, depois de concedidos dois dias de folga, e Bruno Lage já contará com os jogadores que estiveram ao serviço da Seleção Nacional sub-21: Nuno Tavares, Tomás Tavares, Gedson e Jota vão agora dar início aos trabalhos de preparação para o jogo com o Cova da Piedade, depois de terem defrontado a Holanda, no encontro de apuramento para o Europeu da categoria.

Estes são os primeiros dos 12 internacionais que foram convocados para as respetivas seleções a regressar ao Seixal, sendo que a maioria só voltará quarta-feira, a dois dias do encontro da Taça de Portugal. O treinador das águias também não poderá contar com os lesionados Florentino, Conti, Chiquinho, Rafa e André Almeida, pelo que vai voltar a chamar jovens da formação para preencher o grupo de trabalho.