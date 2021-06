Internacional atento a Conti

Conti, central do Benfica que se encontra cedido ao Bahia, está na agenda do Internacional. O emblema de Porto Alegre tem o defesa muito bem referenciado e, de acordo com a imprensa brasileira, poderá tentar avançar para a contratação do mesmo. Contudo, o Bahia tem direito de preferência por Conti.

É que a ligação do argentino ao clube brasileiro termina em dezembro e no contrato de cedência ficou estipulada uma cláusula de opção de compra de 2 milhões de euros. Resta saber se esta será acionada.