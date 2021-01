Internacional sub-19 azeri em testes no Seixal

Jalal Huseynov deu nas vistas no país-natal, o Azerbaijão, e vai cumprir um período de testes no Benfica Campus, no Seixal. O defesa que cumpriu 18 anos no sábado já se estreou pela principal formação do Zira, equipa que defende desde os 13 anos.





O selecionador azeri sub-18 teceu-lhe vários elogios. "Quando comandei a seleção sub-16, confiei-lhe a braçadeira de capitão por causa das qualidades de liderança. Percebi que ele tem autoridade entre os colegas. Também gostei muito do jogo dele. Jalal é um jogador de futebol corajoso, que entrou nas artes marciais de corpo e a cabeça. Não desistiu dos adversários mais fortes. Quanto mais jogadores tivermos como ele, mais alto será o nível do nosso futebol e da seleção nacional ", disse Azer Mammadov ao portal 'Azerisport', acrescentando mais elogios."Diria que é sensacional convidar qualquer jogador de futebol do Azerbaijão para cumprir um período de testes no estrangeiro. O nosso futebol é menosprezado. Por isso, a notícia foi uma surpresa para mim. Jalal é um jogador de futebol promissor. Se ele quiser, pode jogar lá também. Alegra-me que tenha sido convidado a fazer testes no Benfica. Claro, vai ser difícil, mas ele tem perfil, destaca-se entre os colegas. Devem lembrar-se do Budag Nasirov [n.d.r. ex-Sporting B]. Ele também foi para Portugal, mas percebeu que jogar lá não é tão fácil. Ficarei feliz se o desempenho do Jalal for bem-sucedido. Claro que chegar à equipa principal do Benfica é mais difícil. Porém, Jalal tem boas características físicas, é um bom central, sabe fazer o primeiro passe. É possível que os treinadores do Benfica o mantenham no clube, muito provavelmente na segunda equipa", atirou o selecionador azeri sub-19.Refira-se que no Zira, equipa onde milita Jalal Huseynov, alinha Clésio Baúque, campeão nacional pelo Benfica em 2015/16.